Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται απόψε (21/9, 21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους δύο προπονητές να δείχνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις τους μέσα από τις ενδεκάδες.



Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν τρεις βασικές απουσίες (Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς, Ροντινέι), όμως στηρίζονται ξανά στον κορμό τους. Ο Τζολάκης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με Κοστίνια δεξιά, Ορτέγκα αριστερά και Ρέτσο–Πιρόλα ως κεντρικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή τοποθετούνται οι Σιπιόνι και Μουζακίτης, ενώ στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Στρεφέτσα και Καμπελά. Ο Νασιμέντο θα κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός προωθημένος. Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να.. φρεσκάρει την ομάδα του κάνοντας έξι αλλαγές σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα κόντρα στη Πάφο την περασμένη Τετάρτη για το Champions League. Οι Κοστίνια, Τζολάκης, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Μουζακίτης και Καμπελά είναι τα νέα πρόσωπα στη σημερινή σύνθεση.



Στην αντίπερα όχθη, ο Χρήστος Κόντης, στο πρώτο του παιχνίδι της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, επιλέγει λίγες αλλαγές και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το ίδιο σχήμα. Ο Ντραγκόφσκι παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ στα «φτερά» θα ξεκινήσουν οι Τετέ και Τζούριτσιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Σίριλ Ντέσερς.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς.



Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Καμπελά, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.



