Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων»

Με τρείς αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ είχε την υπεροχή, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και προηγήθηκε στο 55’ με τον Μάνταλο, αλλά δεν «κλείδωσε» το ματς και τιμωρήθηκε στο 75’ από κεφαλιά του Τσάκλα. Παρά τις αλλαγές του Νίκολιτς και τις μεγάλες ευκαιρίες ως το τέλος, το παιχνίδι έληξε 1-1, με την ΑΕΚ να γνωρίζει την πρώτη της απώλεια βαθμών και την ΑΕΛ να παίρνει σημαντική ισοπαλία.



Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά, σκόραρε μόλις στο 1ο λεπτό με τον Λαγιούς και εκμεταλλεύτηκε τις δύο αποβολές του ΟΦΗ (26’ και αρχή β’ μέρους) για να επικρατήσει εύκολα 4-0. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Βοιωτοί καθάρισαν το ματς με γκολ των Όζμπολτ, Πεντρόσο και Μανθάτη, επιστρέφοντας στις νίκες με εμφατική εμφάνιση.



Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντέσερς, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε στα τελευταία λεπτά και ισοφάρισε με τον Ελ Κααμπί στο 92’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στη Λεωφόρο. Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό ρυθμό, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε περισσότερη ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα και ευκαιρίες.



Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1

Κηφισιά-Άρης 0-1

Βόλος-Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ-ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 4-0

Παναθηναικός-Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία