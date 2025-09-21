ΑΕΛ-ΑΕΚ 1-1: Ο Τσάκλα της έκοψε το σερί και τον... αέρα

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και πολλές ευκαιρίες στο AEL FC Arena, προηγήθηκε 0-1 στο 55’ με τον Μάνταλο, αλλά δεν «καθάρισε» το ματς. Η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 75’ με κεφαλιά του Τσάκλα μετά από κόρνερ, εκμεταλλευόμενη αμυντική αδράνεια. Ο Στρακόσια κράτησε την Ένωση σε κρίσιμες στιγμές, ενώ Γιόβιτς και Καλοσκάμης έχασαν μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, με την ΑΕΚ να χάνει το σερί της.

Το ματς

Στο πρώτο 45λεπτο στο AEL FC Arena ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός από τα πρώτα λεπτά. Η ΑΕΚ μπήκε πιο επιθετικά και στο 2’ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Κοϊτά, του οποίου το σουτ απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μελίσσας. Στο 3’ η ΑΕΛ απάντησε με καλή στιγμή του Μούργου, μετά από γύρισμα του Πασά, που έστειλε την μπάλα άουτ. Η ομάδα του Νίκολιτς συνέχισε να πιέζει και στο 7’ ο Κουτέσα μπήκε ωραία στην περιοχή, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Παρά την υπεροχή της «Ένωσης», οι «βυσσινί» όχι μόνο κράτησαν με άνεση το μηδέν στην άμυνα αλλά άρχισαν να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, απειλώντας πιο συχνά. Στο 37’ ο Πασάς είχε τη μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους, όταν από πάσα του Σαγάλ πλάσαρε όμορφα και σημάδεψε το δοκάρι του Στρακόσα. Ένα λεπτό αργότερα ο Ρέλβας δοκίμασε μακρινό σουτ, με τον Μελίσσα να διώχνει δύσκολα. Έτσι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι είχε επίσης ρυθμό και ένταση, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Μάνταλο (στο 55'), που εκμεταλλεύτηκε άψογα την κίνηση του Πήλιου από αριστερά, ενώ λίγο αργότερα της ακυρώθηκε δεύτερο τέρμα ύστερα από παρέμβαση του VAR για χέρι του Πινέδα. Η ΑΕΛ δεν το έβαλε κάτω και βρήκε την ισοφάριση με κεφαλιά του Τσάκλα απο κόρνερ στο 75, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της άμυνας των «κιτρινόμαυρων». Μέχρι το τέλος οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο-τρεις κλασικές ευκαιρίες για να πάρουν εκ νέου προβάδισμα, όμως δεν τις αξιοποίησαν, με το 1-1 να μένει ως το τελικό αποτέλεσμα στο AEL FC Arena.







Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς (71′ Κοσονού), Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Σαγάλ (81′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς (64′ Γκαράτε), Μούργος (46′ Γιούσης), Τούπτα (71′ Ουάρντα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος (84′ Πενράις), Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν (77′ Πιερό), Κουτέσα (77′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (84′ Καλοσκάμης), Ελιάσον (54′ Μάνταλος).