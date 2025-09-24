ΑΕΚ: Οι λόγοι πίσω από την αναποτελεσματικότητα και το...αντίβαρο της άμυνας

Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 στην Λάρισα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, χάνοντας την ευκαιρία να μείνει μονή πρώτη στον βαθμολογικό πινάκα. Και αυτό διότι μέχρι στιγμής οι επιθετικοί της δεν βρίσκουν εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα, χάνοντας πολλές ευκαιρίες, κάτι που στερεί από την ομάδα βαθμούς που ίσως στοιχίσουν στην συνεχεία. Αντιθέτως η άμυνα της ανταποκρίνεται εξαιρετικά μέχρι στιγμής, καθώς στα τελευταία 5 παιχνίδια η ομάδα έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και δεν θυμίζει σε τίποτα τα περσινά κακώς κείμενα.

Ο Γιόβιτς που πρέπει να βρει τον εαυτό του και η ευκαιρία του Πιερό

Ο Λούκα Γιόβιτς θεωρείται η μεγαλύτερη μεταγραφή των κιτρινόμαυρων λόγω ονόματος, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Παρότι είναι μέσα στις φάσεις (τρεις κλασικές ευκαιρίες απέναντι στην Λάρισα) και βοηθάει και στην ανάπτυξη της ομάδας, η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα έχει συγκομιδή μόλις 1 γκολ σε 4 παιχνίδια πρωταθλήματος. Από την άλλη ο Πιερό φαίνεται ότι δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο προπονητής, άλλα με δεδομένη την αναποτελεσματικότητα του Γιόβιτς και την απουσία του Ζίνι λόγω τραυματισμού (θα επιστρέψει μετά την διακοπή) έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι αξίζει να είναι μέλος του ρόστερ και μάλιστα με ενεργό ρόλο.

Ο ηγετικός Μουκουντί, ο Ρέλβας και η ασφάλεια του Στρακόσα

Μέτα την περσινή χρονιά και τις εφιαλτικές βραδιές, κυρίως στο Φάληρο η πρώτη σκέψη του Νίκολιτς ήταν η βελτίωση της άμυνας σε 'ολους τους τομείς. Ο Μουκουντί που ο προπονητής τον ήθελε από την πρώτη μέρα, δείχνει αξεπέραστος και ηγετικός, προσφέροντας ηρεμία και καλή πρώτη πάσα στοιχειά που από ότι φαίνεται θα παίξουν ρόλο στην φετινή πορεία της ΑΕΚ, άλλα και στην αναμενόμενη με βάση τις πληροφορίες, ανανέωση του συμβολαίου του.

Επιπλέον ο Ρέλβας που ήρθε να πάρει την θέση του μεγάλου πλέον Βίντα έχει μπει ήδη στο κλίμα της ομάδας και έχει βοηθήσει όχι μόνο αμυντικά με τις τοποθετήσεις του, άλλα και επιθετικά με κρίσιμα γκολ στα προκριματικά του Conference League.

Τέλος ο Θωμάς Στρακόσα δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση με αποκορύφωμα τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ όπου ειδικά στο πρώτο ματς στο Βέλγιο, κράτησε την ΑΕΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ δέχτηκε σφοδρή κριτική για το περσινό παιχνίδι με την Νόα και τα γκολ που είχε δεχθεί, άλλα φέτος δείχνει έτοιμος να υψώσει ένα ανθρωπινό τείχος μπροστά από την εστία των «κιτρινόμαυρων».