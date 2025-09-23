Αλλάζει η φανέλα της ΑΕΚ: Αφαιρείται το κόκκινο από τον χορηγό και γίνεται καθαρά «κιτρινόμαυρη»

Μια αλλαγή όπου εκατοντάδες, οπαδοί της ΑΕΚ είχαν ζητήσει από τον καιρό που η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, γνωστοποίησε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026 ήταν να αφαιρεθεί το κόκκινο χρώμα στον κεντρικό χορηγό της φανέλας και πράγματι μετά από πολλά χρόνια στην εμφάνιση της «Ένωσης» θα υπάρχουν μόνο τα χρώματα του συλλόγου δηλαδή το κίτρινο και το μαύρο.

Σε ακόμη μία κίνηση της τωρινής διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ για να ικανοποιήσει το κοινό της, σε ένα χρόνιο αίτημα.

Και μάλιστα αναμένεται αυτή η αλλαγή να λανσαριστεί από το Κυριακάτικο παιχνίδι κιόλας κόντρα στον Βόλο για το πρωτάθλημα (αναμένονται οι ανακοινώσεις την Πέμπτη), ενώ αναμένεται να μπουν τα νέα μοντέλα και στην επίσημη μπουτίκ της ΠΑΕ ΑΕΚ.

