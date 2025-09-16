ΑΕΚ: Ο Θωμάς Στρακόσα απάντησε στην κριτική και έγινε η «ασπίδα» κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης

Η ΑΕΚ «απέδρασε» από τη Λιβαδειά, χάρη στο γκολ του Κοϊτά και παράλληλα έκανε το 3/3 στη Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πετυχαίνει και τον δεύτερο στόχο που είχε θέσει από τη μέρα που έκατσε στην άκρη του πάγκου της «Ένωσης».

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός, είχε ξεκαθαρίσει πως ο πρωταρχικός στόχος ήταν να προκριθεί η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, πράγμα το οποίο το κατάφερε και στη συνέχεια είχε τονίσει πως η ομάδα του έπρεπε να κάνει και το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Μετά τις νίκες κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR, οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούνταν στο «Λάμπρος Κατσώνης» από τον Λεβαδειακό και χάρη στο εξαιρετικό τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά κατάφερε να πάρει ακόμη ένα τρίποντο και να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας όντας ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Αυτό που μπορεί να διακρίνει κάποιος που έχει παρακολουθήσει τα εννιά παιχνίδια της «Ένωσης» σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι το γεγονός πως μέχρι στιγμής, ο «δικέφαλος» είναι αήττητος, δείχνει πως κάνει βήματα να «μετατρέψει» το DNA του σε αυτό του «πρωταθλητή» και πως σε κάθε αγώνα, κάποιος παίκτης είτε από τη βασική ενδεκάδα είτε από τον πάγκο γίνεται πρωταγωνιστής, προσφέροντας λύσεις στην ομάδα του.

Στην κυριακάτικη αναμέτρηση ήταν ο Κοϊτά, που πέρασε στο χορτάρι ως αλλαγή και έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τους φιλοξενούμενους αλλά σε αυτά τα εννέα ματς των «κιτρινόμαυρων» υπάρχει ένας παίκτης στην ενδεκάδα που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τον περσινό του εαυτό και με τις επιδόσεις του, έχει γίνει ο παίκτης κλειδί για την αμυντική σταθερότητα της ΑΕΚ.

Ο λόγος για τον Θωμά Στρακόσα, που δέχθηκε «πυρά» για τις εμφανίσεις του στη περασμένη καταστροφική σεζόν της ΑΕΚ, αλλά ο 30χρονος Αλβανός γκολκίπερ, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς, έδωσε απαντήσεις στο χορτάρι. Συγκεκριμένα σε 9 αναμετρήσεις ο Στρακόσα, έχει δεχθεί τέσσερα γκολ όλα στα προκριματικά των «κιτρινόμαυρων» στο Conference League, αλλά υπήρχαν και στιγμές που κράτησε όρθια την ομάδα του με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλεχτ. Συγκεκριμένα ο πρώην γκολκίπερ της Λάτσιο, στην εν λόγω αναμέτρηση μέτρησε 10 αποκρούσεις, με τις 6 από αυτές να είναι μέσα από τη μεγάλη περιοχή και κράτησε την ομάδα του ζωντανή για την πρόκριση, την οποία και πήρε στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μάλιστα ο Στρακόσα, φώναξε «παρών» όπου χρειάστηκε και στην αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, όπου με 4 σπουδαίες επεμβάσεις, κράτησε για τρίτο διαδοχικό ματς το μηδέν στην άμυνα και η «Ένωση» πανηγύρισε εν τέλει τη νίκη.

Ο Στρακόσα λοιπόν, δείχνει πως έχει αφήσει στο παρελθόν την περασμένη «εφιαλτική» χρονιά, δίνει απαντήσεις στο χορτάρι και έχει γίνει η «ασπίδα» κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ.