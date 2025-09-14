Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1: Με σκόρερ Κοϊτά διατήρησε το απόλυτο των νικών η Ένωση

H AEK με πολύ ωραίο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά που έδωσε και φέτος τη λύση στη Λιβαδειά, κέρδισε 0-1 τον Λεβαδειακό και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα της Super League.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς περιόρισε αρκετά την ομάδα του Λεβαδειακού, είχε φάσεις για γκολ και πριν το γκολ και μετά και πήρε μία δύσκολη νίκη που την κρατά στην κορυφή. Η Ένωση στο β' ημίχρονο μπήκε με αποφασιστικότητα για να πάρει το ματς και με τις αλλαγές του Νίκολιτς έκανε τη διαφορά και πήρε τους τρεις βαθμούς.



Καθοριστικός ο Κοϊτά και ο Ζίνι με την είσοδο τους, ενώ η παρουσία των 4.000 φίλων της ΑΕΚ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι. Σημαντικός για ακόμη ένα ματς ο Στρακόσια με τις επεμβάσεις του.

Το ματς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει το σημερινό ματς με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα δεξί μπακ, τον Πήλιο αριστερό μπακ, τον Βίντα με τον Μουκουντί στα στόπερ, τον Πινέδα με τον Μάριν στα χαφ, δεξιά στην επίθεση τον Ελίασον, αριστερά τον Κουτέσα, τον Μάνταλο στο «10» και φορ τον Γιόβιτς.

Για τον Νίκο Παπαδόπουλο στο τέρμα ο Λοντίγκιν, δεξί μπακ ο Τσάπρας, αριστερό μπακ ο Βήχος, στόπερ ο Χάνα και ο Λιάγκας, στα χαφ ο Τσοκάι και ο Τσιμπόλα, στην επίθεση αριστερά ο Λαγιούς, δεξιά ο Παλάσιος και ο Κωστή πίσω από τον φορ Οζμπολτ.



Η ΑΕΚ από την αρχή ήταν πιο επιθετική από τον αντίπαλο της, ο οποίος στο 12’ είχε ένα καλό σουτ του Βήχου άουτ. Η Ενωση συνέχισε να έχει κοντά τις γραμμές, συνοχή στο γήπεδο και καλή ανάπτυξη ψάχνοντας την πρώτη σοβαρή απειλή. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων είχαν καλές απειλές με Γιόβιτς και Κουτέσα που δεν έγιναν γκολ, Ο Ελίασον παραλίγο να γίνει σκόρερ στο 28’ αλλά οι παίκτες του Νίκολιτς επέμεναν με τον Λεβαδειακό να έχει ένα καλό σουτ στο 29’ με τον Κωστή όταν η μπάλα έφυγε άουτ.



Από ωραία ανάπτυξη στο 31’ ο Μαρίν σούταρε δυνατά άουτ σε ακόμη μία στιγμή της ΑΕΚ. Δύο λεπτά μετά σουτ του Παλάσιος από αριστερά, μπλόκαρε σταθερά ο Στρακόσια. Ο Λεβαδειακός στα τελευταία λεπτά είχε περισσότερο θάρρος, με τον Παλάσιος να βγαίνει τετ α τετ με τον Στρακόσια, να αποκρούει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και σε νέα απειλή να βάζει σωστά το σώμα του ο Μουκουντί. Το ματς είχε ρυθμό στα τελευταία λεπτά, με το σουτ του Πινέδα στο 45’ να είναι η τελευταία καλή στιγμή με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν είχε καθαρή ευκαιρία και τα χαφ της έδειχναν να μην έχουν καλή συνεργασία και χημεία.



Οι δύο ομάδες άρχισαν το β’ ημίχρονο χωρίς αλλαγές από Παπαδόπουλο και Νίκολιτς. Η ΑΕΚ άρχισε με μεγάλη ευκαιρία που για λεπτομέρειες δεν έγινε γκολ. Στο 47' ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, απέκρουσε με δυσκολία ο Λοντίγκιν και στη συνέχεια ο Τσάπρας έβαλε μπλοκ στο εξ επαφής τελείωμα του Μουκουντί που ήταν κοντά στο να σκοράρει! Στο 50’ ο Τσάπρας έκανε κούρσα, αλλά το χλιαρό σουτ του έφυγε λίγο άουτ.



Η ΑΕΚ μπήκε με όρεξη και διάθεση να ψάξει φάσεις για να σκοράρει. Στο 53’ η ΑΕΚ από την πίεση της βρήκε φάση με τον Γιόβιτς που σκόραρε, αλλά είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του και ακυρώθηκε ορθώς. Ο Λεβαδειακός βρήκε δίχτυα στο 53', ωστόσο νωρίτερα ο Παπαπέτρου έχει σφυρίξει ένα φάουλ του Κουτέσα πάνω στον Κωστή. Υπήρξαν διαμαρτυρίες των γηπεδούχων γιατί δεν άφησε πλεονέκτημα, με τον Παπαπέτρου να τονίζει ότι είχε σφυρίξει πιο νωρίς. Στο 58’ ο Βήχος σούταρε άουτ, ενώ ο Βέρμπιτς μπήκε στο ματς αντί του Λαγιούς. Ο Ελίασον στο 60’ μπήκε ωραία στην περιοχή από τα δεξιά, και προσπάθησε να βρει έναν συμπαίκτη του. Ο Ρότα επωφελήθηκε από τις κόντρες αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για κάποιον συμπαίκτη του.



Στο 62’ ο Μαρίν σούταρε άουτ και αμέσως ο Νίκολιτς έβαλε Κοϊτά και Ζίνι αντί Κουτέσα και Μαρίν για να κάνει την ΑΕΚ πιο επιθετική. Πλέον, ο Σέρβος έβαλε Πινέδα-Μάνταλο χαφ, δεξιά τον Ελίασον, αριστερά τον Κοϊτά και τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς σε 4-4-2. Στο 66’ ο Μάνταλος εκτέλεσε υπέροχα το φάουλ και ο Ρέλβας αστόχησε για λίγο με διαγώνιο τελείωμα από δεξιά!



Και τρία λεπτά ήρθε η λύτρωση για την ΑΕΚ! Ο Ελίασον σε φάουλ στο 69’ πάτησε την μπάλα στον Κοϊτά και ο Μαυριτανός με δυνατό συρτό σουτ νίκησε τον Λοντίγκιν για το 0-1!



Μετά το γκολ ο Νίκολιτς έβαλε τον φρέσκο Λιούμπιτσιτς αντί του Μάνταλου, ενώ ο Παπαδόπουλος έβαλε τον Μπάλτσι στη θέση του Τσιμπόλα. Στο 78' ο Μπάλτσι πήρε την κόντρα από τον Πινέδα αλλά το σουτ του ήταν πολύ άστοχο. Στο 80’ η ΑΕΚ άγγιξε και το δεύτερο γκολ. Μεγάλη απόκρουση του Λοντίγκιν σε προβολή του Ζίνι έπειτα από γύρισμα του Κοϊτά από δεξιά. Στο 81’ ο Νίκολιτς έβαλε Γκρούγιτς και τον Καλοσκάμη στο ματς αντί Γιόβιτς και Ελίασον. Έτσι η ΑΕΚ έπαιξε με Γκρούγιτς και Πινέδα στα χαφ, δεξιά τον Κοϊτά, αριστερά τον Καλοσκάμη και τον Λιούμπιτσιτς πίσω από τον Ζίνι. Ο Ζίνι αμέσως βγήκε τετ α τετ αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε και αμέσως μετά η ΑΕΚ έχασε νέα ευκαιρία με τον Λοντίγκιν να είναι ξανά σωτήρας για την ομάδα του σε νέο σουτ του Κοϊτά. Στο 89' 0 Βέρμπιτς απέφυγε τον Ρότα, πλάσαρε από διαγώνια θέση και ο Στρακόσα έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ.Ο Λεβαδειακός πίεσε στα τελευταία λεπτά, αλλά μέχρι τέλους δεν κατάφερε τίποτε και η ΑΕΚ κέρδισε.





Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Γκολ: Κοϊτά (69’)



Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



Κίτρινες: Κωστή (65’), Βέρμπιτς (86') - Κουτέσα (55’), Λιούμπιτσιτς (84')



Κόκκινες: -



Ο ΜVP

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με την είσοδο του στον αγώνα στο 60' έκανε τη διαφορά με την ταχύτητα του και το πείσμα του. Εριξε... οβίδα στο 69' και από το ύψος της περιοχής έβαλε το γκολ της νίκης.



Το κλειδί

Οι αλλαγές του Νίκολιτς στη μία ώρα αγώνα. Εβαλε παίκτες με ταχύτητα και επιθετικότητα και η ΑΕΚ πήρε το διπλό που σημαίνει πολλά.



Πηγή: Athletiko.gr





