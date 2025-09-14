Από 2-0 σε 2-2: Η ΑΕΛ έκλεψε τον βαθμό στις καθυστερήσεις απέναντι στον Αστέρα AKTOR

Λύτρωση για τον ΑΕΛ στο φινάλε κόντρα στον Αστέρα AKTOR! Οι Αρκάδες αν και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 2-0, χαλάρωσαν υπερβολικά στο δεύτερο μέρος και η ΑΕΛ επέστρεψε, μειώνοντας αρχικά στο 69' με τον Πασά, ο οποίος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 95' ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στο μυαλό των προπονητών

Ο Σάββας Παντελίδης ξεκίνησε με τον Παπαδόπουλο κάτω απ' τα δοκάρια, τους Άλχο, Σίπσιτς, Καστάνιο και Σιλά στην άμυνα, τους Έντερ και Μούμο στον δίδυμο στον άξονα, τους Καλτσά και Μπαρτόλο στα άκρα της επίθεσης και τον Μεντιέτα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.

Ο Γιώργος Πετράκης επέλεξε τον Μελίσσα κάτω απ' τα δοκάρια και τους Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκη και Κοβάσεβιτς στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Πέρες, Ατανάσοβ και Γιούσης, στα άκρα της επίθεσης οι Μούργος και Σαγκάλ ενώ στην αιχμή του δόρατος ο Τούπτα.

Το ματς

Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη με τον Τούπτα να «αγγίζει» το γκολ στο 16', όταν έγινε αποδέκτης της μπάλας έπειτα από την πάσα του Σαγάλ, όμως αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Αστέρας AKTOR άνοιξε το σκορ. Ο Μακέντα έκανε ωραία κίνηση απ' τα αριστερά και βρήκε τον Καλτσά, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα πέτυχε το 1-0.

Στο 37', ο Σαγάλ δέχθηκε κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μεντιέτα, ωστόσο η διαιτητής άλλαξε την απόφαση του, έπειτα από εξέταση στο VAR και τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα.

Στο 43', ο Αστέρας AKTOR διπλασίασε τα τέρματα του, όταν ο Μεντιέτα έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και πραγματοποίησε κούρσα πολλών μέτρων, βρίσκοντας τον Μπαρτόλο, που με υποδειγματικό πλασέ, πέτυχε το 2-0.

Το δεύτερο μέρος κυλούσε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, με τον Αστέρα να φαίνεται να ελέγχει την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, στο 69', η ΑΕΛ μείωσε, με καρφωτή κεφαλιά του Πασά, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Γκαράτε με εξωτερικό φάλτσο.

Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι, έπειτα από χέρι του Άλχο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πασάς, ο οποίος ευστόχησε και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Πηγή: Athletiko