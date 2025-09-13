Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και τα «διπλά» Άρη και Βόλου

Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο απόγευμα στην έδρα του, επικρατώντας εντός έδρας με 5-0 του Πανσερραϊκού. Οι Ποντένσε και Ταρέμι έδωσαν ιδιαίτερη λάμψη στο πρώτο τους παιχνίδι, βοηθώντας την ομάδα να παραμείνει μόνη στην κορυφή της Stoiximan Super League.



Στο Περιστέρι, ο Άρης με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του έβγαλε αντίδραση και γύρισε το ματς απέναντι στον Ατρόμητο. Το τρίποντο αυτό τον φέρνει πλέον ισόβαθμο με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ανεβάζοντας τις «κιτρινόμαυρες» φιλοδοξίες.



Σημαντική νίκη σημείωσε και ο Βόλος, που πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με 2-1 επί του Παναιτωλικού. Η ομάδα της Μαγνησίας πανηγύρισε έτσι το πρώτο της τρίποντο στη φετινή διοργάνωση και απέκτησε ψυχολογία για τη συνέχεια.





Η βαθμολογία:

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 6 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 Ατρόμητος 3 Βόλος 3 ΟΦΗ 3* Παναιτωλικός 3 Κηφισιά 1 ΑΕΛ 1 Παναθηναϊκός 1* Αστέρας AKTOR 0 Πανσερραϊκός 0

* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος - Άρης 1-2

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

Αστέρας AKTOR-ΑΕΛ (14/9,18:00)

Κηφισιά-Παναθηναϊκός (14/9,18:00)

Λεβαδειακός-ΑΕΚ (14/9,20:00)

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (14/9,21:30)



