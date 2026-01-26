Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια - Θραύση αγωγού και καθίζηση οδοστρώματος

Λόγω θραύσης αγωγού και καθίζησης του οδοστρώματος, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, στα Μελίσσια, η Ελληνική Αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου για την αποκατάσταση της ζημιάς και την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν προσοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.