Κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου λόγω κατολίσθησης στο ύψος των Μεγάρων

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί αυτή την ώρα στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, εξαιτίας κατολίσθησης.

Συγκεκριμένα το πρόβλημα υπάρχει στο ύψος του 48υ χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων.

Σημειώνεται πως ισχυρή καταιγίδα ξεκίνησε να πλήττει από το πρωί της Δευτέρας (26/1) την Αττική, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βροχές και τοπικά αυξημένα ύψη βροχής να εκδηλώνονται κυρίως μετά τις 11:00 π.μ.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως οι Π.Ε. Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης, όπου αναμένονται έντονες βροχές και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα μηχανισμών και η λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το οποίο σφοδρή κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26/1) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27/1) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.