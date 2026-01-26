Προβλήματα ξανά στα νότια προάστια από την κακοκαιρία - «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Γλυφάδα

Προβλήματα έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, η ΕΜΥ προχώρησε νωρίτερα σήμερα (26/1) σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, καθώς έντονα φαινόμενα, πλημμυρικά επεισόδια, αστραπές και βροντές, καταγράφονται ήδη σε πολλές περιοχές.

Τις τελευταίες ώρες, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων τόσο σε οχήματα όσο και στο οδόστρωμα.

Σημαντικές δυσκολίες υπάρχουν και στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα στα δρομολόγια του τραμ στη Γλυφάδα. Αποκλειστικά πλάνα του flash.gr δείχνουν συρμούς να κινούνται μέσα σε συσσωρευμένα νερά, επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία του δικτύου, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια».

Ξανά αντιμέτωπη με την κακοκαιρία η περιοχή της Γλυφάδας. pic.twitter.com/PB8ZxL5OCT — Flash.gr (@flashgrofficial) January 26, 2026

Στη Γλυφάδα, μάλιστα, έχουν σημειωθεί και φραγές σε αποχετεύσεις, με τα νερά να αναβλύζουν στην επιφάνεια και να πλημμυρίζουν τους δρόμους.

Χάος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Εικόνες από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων. Στην Αργυρούπολη, δέντρα έπεσαν προκαλώντας ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, ενώ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ο δρόμος έχει μετατραπεί σε «λίμνη», με τα οχήματα να περνούν με δυσκολία. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Προφήτου Ηλία και την οδό Βενεζουέλας.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατολίσθηση σημειώθηκε στα Μέγαρα, στο 48ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το οποίο σφοδρή κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26/1) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27/1) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.