Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς οι δρόμοι της Αττικής – Ουρές στον Κηφισό

Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες στο οδικό δίκτυο της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/1), καθώς η κυκλοφορία παρουσιάζει συνεχή αύξηση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα, από το Περιστέρι έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Πού θα γίνουν εργασίες την ερχόμενη εβδομάδα

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 22.00 έως τις 06.00 της επομένης ως εξής:

Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Παράλληλα, έντονες καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, ειδικά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σύμφωνα με ανάρτηση της διαχειρίστριας εταιρείας στο Twitter.