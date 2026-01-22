Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος μετά τη χθεσινή νεροποντή - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κίνηση στους δρόμους, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι οδηγοί. Το οδόστρωμα σε μεγάλο ποσοστό των οδικών αξόνων του λεκανοπεδίου έχει καταπονηθεί από την χθεσινή έντονη βροχόπτωση με φερτά υλικά, σπασμένα κλαδιά αλλά και σημεία που έχουν κατακρατηθεί νερά.

Όσοι οδηγούν κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κάτι που προκαλεί επιλέον καθυστερήσεις στην κυκλοφορία λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που δέχονται οι δρόμοι του λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά σύμφωνα με την Τροχαία προβλήματα παρατηρούνται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Πέτρου Ράλλη

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Ηλιουπόλεως

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Βάρης-Κορωπίου

Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Αττική οδός

Λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά

Από νωρίς το πρωί ο Κηφισός βρίσκεται «στο κόκκινο», καθώς και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας παρατηρείται αυξημένη κίνηση, ειδικά στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα παρατηρείται και στους δρόμους προς και από το λιμάνι του Πειραιά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών με συμφόρηση να υπάρχει στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Κηφισίας και Μεσογείων έχουν «κοκκινίσει» από νωρίς, ενώ και οι υπόλοιποι οδικοί άξονες που οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας δέχονται μεγάλο όγκο οχημάτων. Οι οδηγοί που κινούνται σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα υπάρχουν στην κυκλοφορία και στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.