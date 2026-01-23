Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Κηφισίας λόγω τροχαίου - Συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με ΙΧ

«Πονοκέφαλος» από την κίνηση για όσους χρησιμοποιήσουν σήμερα το αυτοκίνητό τους. Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Παρασκευής (23/1) στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στον Κηφισό η κατάσταση είναι από νωρίς δύσκολη, καθώς ο μεγάλος όγκος οχημάτων και στα δυο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου υποχρεώνει τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει από νωρίς η Κηφισίας ειδικά στο ρεύμα της καθόδου προς Αθήνα από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη διασταύρωση με την Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι λόγω τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στο σημείο συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με ένα ΙΧ, με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό εντοπίζονται στο τμήμα από Μεταμόρφωση μέχρι την Πέτρου Ράλλη και στην άνοδο και στην κάθοδο.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Δυσχέρειες στην κυκλοφορία υπάρχουν και στους δρόμους που οδηγούν στον Πειραιά.

Ζόρικη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών ειδικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου από το ύψος του Χαϊδαρίου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στη Μεσογείων η κυκλοφορία είναι αυξημένη, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυξημένος είναι ο όγκος των οχημάτων σε βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και βασιλέως Κωνσταντίνου.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Αττική Οδό.