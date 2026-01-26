Σε «πορτοκαλί συναγερμό» η Αττική - Απαγορευτικά απόπλου σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» έχει τεθεί η Αττική, μαζί με άλλες πέντε περιοχές, ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού, κάτι που οδήγησε το Λιμενικό στην έκδοση απαγορευτικού απόπλου για δρομολόγια από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα.

Το απαγορευτικό αποφασίστηκε καθώς για σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, δεν θα πραγματοποιηθούν αρκετά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει για τις Κυκλάδες από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα, ενώ προς Αργοσαρωνικό από Πειραιά δεν κινούνται τα ταχύπλοα – τα συμβατικά πλοία ταξιδεύουν μόνο με απόφαση του πλοιάρχου.

Να σημειωθεί ενδεικτικά ότι έχουν ήδη ακυρωθεί τα δρομολόγια:

Fast Ferries Andros με ώρα αναχώρησης 7.30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο



Blue Star με ώρα αναχώρησης 7.20 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη



«Διονύσιος Σολωμός» με αναχώρηση το μεσημέρι για Σέριφο, Σίφνο, Κύθνο, Φολέγανδρο και Σαντορίνη.

Πού αναμένονται βροχές

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι



β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη



γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα



δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες



ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες