Γαύδος: Τα κύματα «σήκωσαν» ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων που ήταν δεμένο στη στεριά - Απίστευτο βίντεο

Δύσκολη είναι η κατάσταση σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές, με τους εξαιρετικά θυελλώδεις ανέμους να σηκώνουν τεράστια κύματα, καθώς εξελίσσεται η σοβαρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Στη Γαύδο η ορμή των κυμάτων ήταν τέτοια που «σήκωσε» ένα ιστιοπλοϊκό μήκους περίπου 15 μέτρων, το οποίο βρισκόταν δεμένο σε τάκους στο λιμάνι του νησιού. Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ - καρέ σε βίντεο, που μετέδωσε το neakriti.gr, στο οποίο φαίνεται η θάλασσα να «κατακλύζει» το λιμάνι Καραβέ.

Μάλιστα, η ένταση των φαινομένων είναι τέτοια, ώστε τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, το οποίο επιχειρεί μόνιμα στην περιοχή. Οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη κάθε προσπάθεια ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οδήγησαν στη βύθιση δύο βαρκών που ήταν δεμένες στο λιμάνι, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Φωτό: neakriti.gr

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το περιστατικό με βάρκα μεταναστών, την οποία τα κύματα παρέσυραν με τέτοια ορμή, ώστε -αφού χτύπησε σε ιστιοπλοϊκό που βρισκόταν στη στεριά- σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την είσοδο σε οικίσκο όπου διαμένουν μετανάστες. Οι μετανάστες παραμένουν στη Γαύδο από το περασμένο Σάββατο (17/1), λόγω του απαγορευτικού απόπλου που ισχύει εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται ότι απαγορευτικό απόπλου ισχύει για σήμερα Τετάρτη (21/1) στα περισσότερα λιμάνια της χώρας.

Από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Όσον αφορά στον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.