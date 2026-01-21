Σε εκκένωση τριών κατοικιών στον Άγιο Δημήτριο προχώρησαν οι Αρχές την Τετάρτη (21/1), καθώς κρίθηκαν επικίνδυνες λόγω της κακοκαιρίας.

Μάλιστα, σε ένα από τα σπίτια, το οποίο είναι χτισμένο ουσιαστικά πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο – Εκκενώθηκαν σπίτια κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ακόμη δύο σπίτια στην ίδια περιοχή αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι κάτοικοι αρχικά δεν επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ωστόσο με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ πείστηκαν να απομακρυνθούν.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η εκκένωση ακόμη δύο σπιτιών στην περιοχή, καθώς μετά τις 15:00 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.

Αυτοψία στο Ρέμα Πικροδάφνης από τον του δήμαρχο Αγίου Δημητρίου

Αυτοψίες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας πραγματοποιεί η δημοτική Αρχή του Αγίου Δημητρίου και κυρίως στο Ρέμα Πικροδάφνης και στα σημεία εκείνα που είχαν πληγεί κατά την προηγούμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει γίνει, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αστυνομίας εκκένωση σε δύο σπίτια δίπλα στο Ρέμα, στο ένα μάλιστα είχε υποχωρήσει η αυλή του, ενώ έχει ζητηθεί η εκκένωση και σε τρίτο. Πρόκειται για τα τρία σπίτια που είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην προηγούμενη νεροποντή.

Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, εμφανίζεται καθησυχαστικός, καθώς αναφέρει:

«Με αφορμή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, ότι από τις βροχοπτώσεις της Τετάρτης 21/1/26 δεν έχουν δημιουργηθεί, μέχρι στιγμής, μεγάλα προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου και στο Ρέμα Πικροδάφνης.

Υπήρξαν μόνο, δύο περιπτώσεις κατοικιών, όπου έγιναν συστάσεις απομάκρυνσης των ενοίκων, προληπτικά, γιατί διαπιστώθηκε κίνδυνος στον αύλειο χώρο των σπιτιών.

Επίσης δεν έχει καταγραφεί καμία νέα κατολίσθηση στην περιοχή του ρέματος, πέραν αυτής που σημειώθηκε από τις βροχές της 24ης Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή νεροποντή την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν κριθεί ως μη κατοικήσιμες, προσωρινά, τρεις κατοικίες».

Ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης έχει θέσει σε επιφυλακή τον Δήμο και όσους εμπλέκονται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει τις αυτοψίες μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.

Το επιχειρησιακό κέντρο του δήμου λειτουργεί σε 24ωρη βάση και για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, ακόμη και για τη μετακίνηση ευάλωτων ατόμων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2132007726 και 6930072612.