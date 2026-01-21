Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Αττική – Καθίζηση οδοστρώματος και διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει από το πρωί της Τετάρτης (21/1) την Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές. Από νωρίς βρέχει σε όλο το λεκανοπέδιο, ενώ η στάθμη των ποταμών Κηφισού και Ιλισού ανέβηκε, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ανησυχία, αν και οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης, έτσι οι οδηγοί θα χρειαστεί να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην οδό Καλλιδρόμου στο Περιστέρι, προκαλώντας προσωρινό κλείσιμο του δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου. Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε.

Καθίζηση εδάφους επίσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στο Γραμματικό, εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα.

Λόγω της βροχής, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα. Παράλληλα, υπάρχει σύσταση για εκκένωση δύο κατοικιών στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου ήδη από προηγούμενη κακοκαιρία, στα τέλη Δεκεμβρίου, είχαν εκκενωθεί τρία σπίτια.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι η καθίζηση εδάφους στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου το έδαφος έχει υποχωρήσει σε μήκος περίπου πέντε μέτρων, θέτοντας σε κίνδυνο τις παρακείμενες πολυκατοικίες. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ενώ έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια με άμμο για να περιοριστεί η διείσδυση υδάτων και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας. Παράλληλα, τρία σπίτια στην ίδια περιοχή εκκενώθηκαν προληπτικά από τις Αρχές, ενώ αναμένεται η εκκένωση ακόμη δύο κατοικιών, ενόψει της επιδείνωσης της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Οι κάτοικοι της Αθήνας προσπαθούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες παρά τη βροχή, ενώ πολλοί αναζητούν καταφύγιο κάτω από πολυκατοικίες, στάσεις λεωφορείων και στέγες. Σημειώνεται ότι σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά και υπάρχει σύσταση για τηλεργασία στους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το επόμενο εξάωρο είναι κρίσιμο για την πορεία της κακοκαιρίας και την ένταση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.