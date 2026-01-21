Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική: Σε ποια σημεία γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας
Έκτακτες εκτροπές κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης και πλημμυρικών φαινομένων.
Update: 19:58
Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την Αττική. Τις τελευταίες ώρες η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ πολλοί δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία.
Η Τροχαία ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω έντονης βροχόπτωσης και συσσώρευσης υδάτων, διενεργούνται οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:
- Οδός Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.
- Οδός Γρ. Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.
- Συμβολή λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.
- Οδός Ημέρου Πεύκου, θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.
- Οδός Ομήρου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.
- Οδός Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μακρής.
- Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνειας, στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).
- Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.
- Στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Πινδάρου στην περιοχή του Πειραιά.
- Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.
Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφαλή μετακίνηση.