Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική: Σε ποια σημεία γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και την Αττική. Τις τελευταίες ώρες η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ πολλοί δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία.

Η Τροχαία ενημερώνει τους οδηγούς ότι, λόγω έντονης βροχόπτωσης και συσσώρευσης υδάτων, διενεργούνται οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Οδός Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Οδός Γρ. Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

Συμβολή λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.

Οδός Ημέρου Πεύκου, θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

Οδός Ομήρου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.

Οδός Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μακρής.

Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνειας, στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση).

Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.

Στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Πινδάρου στην περιοχή του Πειραιά.

Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφαλή μετακίνηση.