Πέραμα: Λιμενικό επιχειρεί σε δεξαμενόπλοιο με εισροή υδάτων, χωρίς τραυματισμούς

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, με 18 μέλη πλήρωμα, που βρίσκεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Στο σημείο επιχειρούν ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό γερανοφόρο, με στόχο την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή περιλαμβάνουν ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.