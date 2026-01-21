Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική, η οποία «πνίγεται» από την έντονη βροχόπτωση.

Πριν από λίγα λεπτά ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων του Ασπροπύργου, με την προτροπή να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη στην περιοχή Γκορύτσα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.