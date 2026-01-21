Κακοκαιρία στην Αττική: Προβλήματα σε Μετρό και Τραμ – Κλειστοί οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα
Η σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική προκαλεί προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ, με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινό κλείσιμο σταθμών.
Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς.
Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και στη Γραμμή 7 του Τραμ, με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.
Στη Γραμμή 1 του Μετρό, η κυκλοφορία πραγματοποιείται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά), η κυκλοφορία περιορίζεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο σε Γλυφάδα και Πειραιά.