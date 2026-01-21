Ελλάδα Αττική Αττικό Μετρό Κακοκαιρία

Κακοκαιρία στην Αττική: Προβλήματα σε Μετρό και Τραμ – Κλειστοί οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα

Η σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική προκαλεί προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ, με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινό κλείσιμο σταθμών.

Προβλήματα στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου απο την κακοκαιρία. Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και στη Γραμμή 7 του Τραμ, με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, η κυκλοφορία πραγματοποιείται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά), η κυκλοφορία περιορίζεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο σε Γλυφάδα και Πειραιά.

