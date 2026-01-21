Breaking news icon BREAKING
Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Κακοκαιρία: Ανοικτα τα σχολεία την Πέμπτη στην Αττική

Δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής.

Φωτο: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε αντίθεση με την σημερινή ημέρα, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία στην Αττική θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα, επιβεβαιώθηκαν με επίσημο τρόπο καθώς η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. 

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα. Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

