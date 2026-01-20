Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα είναι κλειστά την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας

Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Ειδικότερα, όπως κάνει γνωστό το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.



Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Υπενθυμίζεται ότι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.