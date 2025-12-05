ΟΙΕΛΕ: Τηλεκπαίδευση μόνο με παροχή εξοπλισμού ή με καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης

Μετά το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΙΕΛΕ, ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Μελισσάρης, με σχετική ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει το νομικό τοπίο γύρω από την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση σε ιδιωτικά σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μελισσάρη, η ισχύουσα νομοθεσία είναι απόλυτη: το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021 προβλέπει ότι κάθε κόστος που προκύπτει από την τηλεργασία βαρύνει τον εργοδότη. Αυτό περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, τις τηλεπικοινωνίες, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. Με απλά λόγια, ο εκπαιδευτικός δεν έχει καμία υποχρέωση να διαθέτει, με δικά του χρήματα, τεχνικό εξοπλισμό υψηλών απαιτήσεων.

Τη βάση των αποζημιώσεων καθορίζει η Υπουργική Απόφαση οικ. 98490/2021 (ΦΕΚ 5646/Β/3.12.2021), που προβλέπει ελάχιστο μηνιαίο κόστος τηλεργασίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

13 ευρώ για χρήση οικιακού χώρου,

10 ευρώ για τηλεπικοινωνίες,

5 ευρώ για συντήρηση εξοπλισμού.

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες αποζημίωσης (τηλεπικοινωνίες και συντήρηση εξοπλισμού) δεν καταβάλλονται μόνο όταν ο εργοδότης καλύπτει ο ίδιος το σχετικό κόστος ή παρέχει τον εξοπλισμό αντίστοιχα.

Σε περιπτώσεις όπως η σημερινή, όπου η τηλεργασία αφορά μεμονωμένες ημέρες λόγω κλειστών σχολείων, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά: 1/22 του συνολικού ποσού ανά ημέρα τηλεργασίας.

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ξεχωριστά από τον μισθό, με εμφανή αιτιολογία «καταβολή δαπανών τηλεργασίας», και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά μέρος των αποδοχών του εργαζομένου.

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει πως ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, ακόμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφαρμόζουν την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χωρίς να τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, ειδικά αφού η παροχή εξοπλισμού από τα σχολεία θεωρείται πρακτικά αδύνατη.

Σε περίπτωση άρνησης από πλευράς εργοδοσίας, η ΟΙΕΛΕ ζητά άμεση καταγγελία, προκειμένου να προχωρήσει σε προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως επισημαίνει, τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση είναι υψηλά και γίνονται βαρύτερα όταν οι καταγγελίες είναι πολλές.