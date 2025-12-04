Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση αύριο - Σε ποιους Δήμους μένουν σπίτι οι μαθητές

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έκανε γνωστό ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που πλήττει με σφοδρές βροχοπτώσεις διάφορες περιοχές της χώρας, την Παρασκευή 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων αλλά και οι σχολικές μονάδες της Αττικής έπειτα από σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.



Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ, μέχρι στιγμής, εκτός από την Αττική (όπου σημειώνουμε ότι θα είναι κλειστά απόψε και τα νυχτερινά σχολεία), σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους Δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής Δήμους και Περιφέρειες:

Δήμος Περάματος

Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

Δήμος Δίου Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Ο Δήμος Περάματος είναι ο πρώτος από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά που έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ότι αναστέλλει κατά την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025 τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, των παιδικών σταθμών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των μαθημάτων στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και το Ειδικό Σχολείο του Δήμου, όπως επίσης και τα καλλιτεχνικά μαθήματα που λειτουργούν στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμο Περάματος.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων λόγω της κακοκαιρίας, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Επιπλέον από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.