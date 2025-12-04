Κλειστά και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όλα τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο, μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία Byron αναμένεται να πλήξει την Αττική με ιδιαίτερη ένταση από αργά το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση αφορά και τα ημερήσια σχολεία, όλων των βαθμίδων καθώς η Αττική έχει τεθεί ήδη σε «Κόκκινο Συναγερμό», με τα μετεωρολογικά μοντέλα να προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις και επικίνδυνα φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί μέτρο πρόληψης, καθώς «η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη».



Παρότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να επηρεάσουν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση, η Περιφέρεια επιμένει ότι απαιτείται η μέγιστη δυνατή πρόνοια. Ο περιφερειάρχης σημείωσε πως η επιλογή αυτή μπορεί να προκαλέσει ανατροπές στον προγραμματισμό πολλών οικογενειών, ωστόσο αποτελεί «μια επιλογή ευθύνης» απέναντι στις επικείμενες καιρικές συνθήκες.



Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, όλα τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον κριθεί αναγκαίο. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή αντιμετώπιση των φαινομένων.