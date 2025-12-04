Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να απουσιάσουν από τη δουλειά τους

Λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να απουσιάσουν νομίμως.

Δικαιώματα απουσίας και καθυστερημένης προσέλευσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δικαιούνται ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (παρ. 11 του αρ. 50 του ν. 3528/2007).

Παράλληλα, στους υπαλλήλους συνιστάται εντόνως η μετακίνηση προς τον τόπο εργασίας τους να γίνει με όρους ασφάλειας. Εάν η προσέλευση είναι αργότερη από την καθορισμένη ώρα, η καθυστέρηση θεωρείται δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς να επιφέρει δυσμενή συνέπεια.

Εξαίρεση για υπηρεσίες αιχμής

Τονίζεται ότι οι παραπάνω διευκολύνσεις αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες αιχμής (όπως ΟΤΑ α' και β' βαθμού, νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ.), οι αρμόδιοι επικεφαλής των υπηρεσιών τους είναι εκείνοι που θα παρέχουν τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας.