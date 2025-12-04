Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί γιατί τα φρεάτια γίνονται σιντριβάνια στις κακοκαιρίες

Πόσες φορές δεν έχουμε δει όταν προκαλούνται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αθήνα, τα φρεάτια που βρίσκονται στους δρόμους να σκάνε και να δημιουργούνται πίδακες νερού που μοιάζουν με σιντριβάνια.

Ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, έδωσε την απάντηση στο ερώτημα γιατί προκαλείται αυτό το φαινόμενο και πού οφείλεται μετά τις εικόνες που είδαν το φως από έναν δρόμο στην Καλλιθέα όπου το φρεάτιο «έσκασε» μετά τη σφοδρή βροχόπτωση λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Όπως αναφέρει λοιπόν ο κ. Κολυδάς, το πρόβλημα προκαλείται επειδή «το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του». Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος, επειδή η ποσότητα της βροχής πέφτει πολύ γρήγορα, οι αγωγοί δεν προλαβαίνουν να την απορροφήσουν. Παράλληλα, λόγω των φραγμένων σχαρών που έχουν τοποθετηθεί από πάνω, εξαιτίας φύλλων ή σκουπιδιών, το νερό δεν μπορεί να υποχωρήσει με αποτέλεσμα να δημιουργεί υπερπίεση που βγαίνει προς τα επάνω. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι αγωγοί είναι παλιοί και μικρής διατομής κάτι που ενισχύει το πρόβλημα.



Τέλος, τονίζει χαρακτηριστικά ότι τα φρεάτια δεν μπορούν να λειτουργήσουν ιδίως όταν οι δρόμοι είναι φτιαγμένοι πάνω σε ρέματα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τα #φρεάτια “πετάνε” νερό προς τα πάνω όταν το αποχετευτικό δίκτυο φτάσει στα όριά του. Σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί. Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω. Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.

Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται, ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα».