Κακοκαιρία Byron: Σοβαρά προβλήματα στην Αττική - Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας BYRON που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου, η οποία έχει κλείσει στο 32ο χιλιόμετρο μετά τα διόδια της Ελευσίνας, καθώς υπάρχει κατολίσθηση και σε κάποια σημεία υπάρχουν πλημμύρες. Κλειστή είναι και η παλιά εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου. Στις 08:30 το πρωί έγινε γνωστό πως άνοιξε η αριστερή λωρίδα στην Εθνική Οδό, με τα οχήματα όμως να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων, έχει δεχτεί συνολικά από χθες έως τις σήμερα τις 6 το πρωί στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου 331 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική τις τελευταίες ώρες οι περισσότερες κλήσεις αφορούν περιοχές της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα, Νέα Πέραμο, Μέγαρα) του δήμου Αχαρνών, ενώ χθες προβλήματα εντοπίζονταν σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Πειραιά, νότια προάστια και δήμο Αθηναίων.

Πού έχουν κλείσει οι δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έκλεισαν δρόμοι στην Αττική, ακόμη και βασικοί οδικοί άξονες, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, στη Νέα Πέραμο. Γίνεται μικρή εκτροπή από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση παραμένουν σε ισχύ διακοπές κυκλοφορίας σε 9 σημεία:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

Στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

Στη Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

Στη Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το 32ο χλμ έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Στην οδό Δερβενοχωρίων από το ύψος της λ. Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια

Στην έξοδο Μαγούλας της Αττικής Οδού

Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου Μεταμόρφωσης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

«Πνίγηκε» η Λακωνία - Μεγάλα ύψη βροχής και στην Αθήνα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 καταγράφηκαν στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης (4/12).

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τον νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.

Παράλληλα την Παρασκευή στις 12.00 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Επιπλέον, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί από το πρωί της Πέμπτης σε πολλές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα, μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στους κατοίκους του Δήμου Πύλου- Νέστορος καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.