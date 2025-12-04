Alert για την κακοκαιρία Byron: «Βομβαρδισμός» μηνυμάτων από το 112 - Πού χτυπά τις επόμενες ώρες

Mε συνεχή μηνύματα το 112 προειδοποίησε τους πολίτες, το βράδυ της Πέμπτης (4/12), σε πολλές περιοχές της χώρας ότι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας της επέλασης της κακοκαιρίας Byron.

Λίγο πριν τις 22:30, ήχησαν τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών με μήνυμα έκτακτης ανάγκης το οποίο προειδοποιούσε ότι τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στις παρακάτω Περιφέρειες:

Κυκλάδων

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Εύβοια

Χίο

Σάμο

Ικαρία

Δωδεκάνησα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Κρήτης και Π.Ε. #Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» για τις επόμενες ώρες

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.



Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Δείτε live πώς κινείται η κακοκαιρία:

Μεγάλα ύψη νερού έπεσαν στην Αττική

Σημαντικές βροχοπτώσεις έχουν εκδηλωθεί στο νομό Αττικής, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12, σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, αναφέρει το meteo/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μέχρι τις 18.00 το απόγευμα σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo τα μεγαλύτερα, αθροιστικά, ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής (97mm) και στα Βίλια Αττικής ( 76 mm).

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως σήμερα στις 18:00, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Παράλληλα 90 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων οι 60 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 17 κοπές δέντρων, ενώ 4 αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε το απόγευμα στην Αθήνα είναι και το παρακάτω βίντεο από την ΑΣΟΕΕ, όπου αίθουσες και διάδρομοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα νερά, όπως φαίνεται, εισέρχονταν ακόμη και από τα (ανοιχτά) παράθυρα!

«Περιορίστε τις μετακινήσεις» λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Με τα σχολεία κλειστά, τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η Πολιτική Προστασία ζητάει και από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ζήτησε από τους πολίτες για το επόμενο διήμερο να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους.

Σε ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκε:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε σε δήλωσή του πως «από χθες, το Εθνικό

Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πλημμύρες, διασώσεις και ζημιές σε Λακωνία, Κρήτη, Ρόδο, Ζάκυνθο

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας. Στη «δίνη του κυκλώνα» βρέθηκαν η Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπου προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι έντονες βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους και επέφεραν σημαντικές ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες. Σωτήρια ήταν η επέμβαση της ΕΜΑΚ τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις με διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευαν από τα ορμητικά νερά.

Επίσης, η κακοκαιρία έχει πλήξει σοβαρά την Κρήτη με προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, αλλά και στο Ηράκλειο όπου το βράδυ της Τετάρτης, στις 22.20, ήχησε το 112.

Το έκτακτο δελτίο καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, την Παρασκευή (5/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.



Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.



Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή (5/12) στις 12.00.