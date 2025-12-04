Δύσκολη νύχτα για την Αττική: «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις» - Τι ισχύει για σχολεία, εργασία

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται Περιφέρειες, δήμοι και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού αναμένοντας την επέλαση της κακοκαιρίας Byron από το λεκανοπέδιο της Αττικής.

INTIME NEWS

Από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις σε πολλούς δήμους της Αττικής που προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ σε περιοχές που είναι στο «κόκκινο» για πλημμύρες, όπως η Μάνδρα υπήρξαν προβλήματα από υπερχείλιση ρεμάτων χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςέστειλε από το απόγευμα της Πέμπτης μήνυμα 112 προς τους πολίτες ζητώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς και τις επόμενες ώρες -μέχρι την Παρασκευή- αναμένονται αλλεπάλληλα κύματα έντονων βροχοπτώσεων.

Κλειστά σχολεία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την πρωτεύουσα από το βράδυ της Πέμπτης (4/12)μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (5/12).

Το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που πλήττει με σφοδρές βροχοπτώσεις διάφορες περιοχές της χώρας, την Παρασκευή (5/12), θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων αλλά και οι σχολικές μονάδες της Αττικής στους εξής Δήμους και Περιφέρειες:

Δήμος Περάματος

Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

Δήμος Δίου Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

«Περιορίστε τις μετακινήσεις» λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Με τα σχολεία κλειστά, τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η Πολιτική Προστασία ζητάει και από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ζήτησε από τους πολίτες για το επόμενο διήμερο να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους.

Νίκος Χαλκιόπουλος/Intime

Σε ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκε:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε σε δήλωσή του πως «από χθες, το Εθνικό

Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέτρα για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους

Λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να απουσιάσουν νομίμως.

Eurokinissi

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δικαιούνται ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (παρ. 11 του αρ. 50 του ν. 3528/2007).

Την ίδια ώρα και το υπουργείο Εργασίας κάλεσε τους εργοδότες να θέσουν σε εφαρμογή την τηλεργασία -όπου αυτή είναι εφικτή- ενόψει της επικειμένης κακοκαιρίας και να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε -με βάση την κείμενη νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Μετά τις 10 το πρωί θα ανοίξουν τα δικαστήρια

Η κακοκαιρία Byron επηρεάζει και την λειτουργία των δικαστηρίων. Με απόφαση των διοικήσεων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών την Παρασκευή (5/12) οι δικαστικές αίθουσες θα ανοίξουν στις 10 το πρωί λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να επικρατήσουν στην Αττική από την κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα.

Πλημμύρες, διασώσεις και ζημιές σε Λακωνία, Κρήτη, Ρόδο, Ζάκυνθο

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας. Στη «δίνη του κυκλώνα» βρέθηκαν η Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπου προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι έντονες βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους και επέφεραν σημαντικές ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες. Σωτήρια ήταν η επέμβαση της ΕΜΑΚ τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις με διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευαν από τα ορμητικά νερά.

Επίσης, η κακοκαιρία έχει πλήξει σοβαρά την Κρήτη με προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, αλλά και στο Ηράκλειο όπου το βράδυ της Τετάρτης, στις 22.20, ήχησε το 112.

Το έκτακτο δελτίο καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, την Παρασκευή (5/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.



Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.



Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή (5/12) στις 12.00.