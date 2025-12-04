Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ στην Αττική την Παρασκευή λόγω Byron

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω του κύματος κακοκαιρίας Byron. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.



Η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

