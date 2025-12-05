Κακοκαιρία Byron: Έκλεισε προσωρινά η Γραμμή 7 του τραμ

Η κακοκαιρία Byron προκαλεί προβλήματα και στις συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς τμήμα της Γραμμής 7 του τραμ έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

«Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά το τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας - Λουτρά Αλίμου του τραμ, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου μεταξύ παλαιού Δημαρχείου και παραλίας Γλυφάδας και από προβλήματα σε φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Κοσμά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Από που διεξάγεται η κυκλοφορία του τραμ

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο τμήμα Ζέφυρος-Αγία Τριάδα Πειραιά, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να επανέλθει πλήρως η λειτουργία της γραμμής.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του τραμ. Η κίνηση των οχημάτων του τραμ διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά.