Πλημμύρισε η ΑΟΣΕΕ από την κακοκαιρία - Επιστράτευσαν σφουγγαρίστρες να διώξουν το νερό

Απίστευτες εικόνες κατέγραψαν με τα κινητά τους οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της άλλοτε ΑΣΟΕΕ. Από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) πλημμύρισαν αίθουσες του πανεπιστημίου.

Όσα εκτυλίχθηκαν θύμιζαν σκηνή ταινίας με βύθιση καραβιού. Φοιτητές, καθαρίστριες και εργαζόμενοι προσπαθούσαν να σταματήσουν το νερό πλημμύριζε έναν διάδρομο του κτιρίου. Μάλιστα, ένας φοιτητής με μια σφουγγαρίστρα προσπάθησε να ανακόψει τον χείμαρρο που «ανέβλυζε» από τον φεγγίτη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σε σοβαρές καταγγελίες για το περιστατικό προχώρησε η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εδώ και τρία χρόνια το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ είναι ενήμερο για τη ζημιά στο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους περιβάλλοντες χώρους του πανεπιστημίου, χωρίς όμως να έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Η κατάσταση κορυφώθηκε, όταν εν ώρα μαθήματος η αίθουσα Δ0 πλημμύρισε, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο φοιτητές και διδάσκοντες. Όπως αναφέρει η ΠΑΣΠ, η πλημμύρα προκάλεσε λιποθυμικό επεισόδιο εργαζόμενης στην καθαριότητα, η οποία εκτελούσε τα καθήκοντά της εκείνη τη στιγμή.