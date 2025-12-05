Οδήγηση σε βροχή και πλημμύρες: Πρακτικός οδηγός επιβίωσης στο δρόμο

Η οδήγηση στη βροχή και σε πλημμυρισμένους δρόμους είναι μια κατάσταση που συχνά υποτιμούμε, παρότι ευθύνεται για μεγάλο αριθμό ατυχημάτων. Όσο κι αν μας φαίνεται οικεία, η βροχή αλλάζει ριζικά το πώς συμπεριφέρονται ο δρόμος, τα ελαστικά και το αυτοκίνητο γενικότερα. Το νερό μειώνει την πρόσφυση, επηρεάζει την ορατότητα και μπορεί να κρύβει παγίδες αόρατες στον οδηγό. Η ψυχραιμία, η προετοιμασία και οι σωστές τεχνικές κατά την οδήγηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην ασφαλή άφιξη και σε μια επικίνδυνη περιπέτεια.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Όταν η άσφαλτος βρέχεται, το πέλμα των ελαστικών προσπαθεί να απομακρύνει το νερό. Αν όμως το νερό υπερβεί την ικανότητα απομάκρυνσής του, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα που σηκώνει το ελαστικό από το έδαφος. Έτσι ξεκινά η υδρολίσθηση. Η αίσθηση είναι σαν το τιμόνι να «αδειάζει» και το αυτοκίνητο να μην υπακούει σε χειρισμούς. Σε αυτή τη φάση, η επιτάχυνση, το φρενάρισμα και το τιμόνι δεν έχουν σχεδόν καμία επίδραση.

Η ορατότητα είναι εξίσου κρίσιμη. Η βροχή, οι πιτσιλιές των άλλων οχημάτων και η θολούρα στο τζάμι μπορούν να κάνουν δύσκολο ακόμη και το να δούμε τι υπάρχει λίγα μέτρα μπροστά. Η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου, όπως υαλοκαθαριστήρες χωρίς φθορές, καθαρό παρμπρίζ και σωστά ρυθμισμένοι προβολείς, δεν είναι λεπτομέρειες αλλά βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας.

Γιατί η βροχή αυξάνει τον κίνδυνο;

• Μείωση πρόσφυσης λόγω γλιστερής επιφάνειας

• Κίνδυνος υδρολίσθησης όταν σχηματίζονται μεγάλες ποσότητες νερού

• Δυσκολία ελέγχου τιμονιού, φρένων και επιτάχυνσης

• Μειωμένη ορατότητα από το παρμπρίζ και τα φώτα των άλλων οχημάτων

Ειδικά όταν μιλάμε για πλημμύρες, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Κάτω από τη στάθμη του νερού μπορεί να υπάρχουν λακκούβες, σπασμένο οδόστρωμα, αντικείμενα ή λάσπη που θα εγκλωβίσουν το όχημα. Αν το νερό εισέλθει στον κινητήρα, η ζημιά είναι άμεση και συχνά ιδιαίτερα δαπανηρή.

Πριν ξεκινήσεις προετοίμασε εσένα και το αυτοκίνητό σου

• Έλεγξε τα ελαστικά — βάθος πέλματος και πίεση

• Σιγουρέψου ότι οι υαλοκαθαριστήρες καθαρίζουν σωστά

• Γέμισε το δοχείο πλύσης παρμπρίζ

• Βεβαιώσου ότι όλα τα φώτα λειτουργούν

• Καθάρισε το τζάμι από μέσα και έξω, ειδικά στο σημείο θέασης

• Ρίξε μια ματιά στον καιρό και τις αναφορές κυκλοφορίας

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση. Ένα αυτοκίνητο που δεν βλέπει καλά, δεν φρενάρει σωστά ή έχει φθαρμένα ελαστικά δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο στη βροχή.

Πώς οδηγούμε με ασφάλεια στη βροχή

• Χαμήλωσε ταχύτητα και αύξησε την απόσταση ασφαλείας από το μπροστινό αυτοκίνητο

• Άναψε τα μεσαία φώτα εφόσον βρέχει

• Απόφυγε απότομες επιταχύνσεις ή φρεναρίσματα

• Πρόσεχε τα σημεία συγκέντρωσης νερού και αποχέτευση

Ένας απλός κανόνας λέει ότι αν χρειάζεσαι υαλοκαθαριστήρες, τότε χρειάζεσαι και τα φώτα. Η αύξηση της απόστασης ασφαλείας είναι κρίσιμη, καθώς ένα αυτοκίνητο στο βρεγμένο χρειάζεται σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να σταματήσει.

Αν υπάρξει υδρολίσθηση

• Μην πανικοβληθείς

• Άφησε ελαφρά το γκάζι

• Κράτησε σταθερά το τιμόνι

• Μην πατήσεις απότομα φρένο ή στρίψεις απότομα

Το όχημα θα επανέλθει μόλις τα ελαστικά επανακτήσουν πρόσφυση.

Eurokinissi

Πλημμυρισμένοι δρόμοι: τι πρέπει να προσέξεις

Πριν επιχειρήσεις να περάσεις μέσα από νερά:

• Μπορείς να αλλάξεις διαδρομή;

• Βάθος νερού: Yπερβαίνει περίπου το ύψος του πεζοδρομίου;

• Βλέπεις άλλους οδηγούς με παρόμοια αυτοκίνητα να περνούν;

• Το νερό τρέχει γρήγορα; Αν ναι, γύρισε πίσω άμεσα.

• Προήλθε το νερό από δυνατή βροχή ή πιθανή βλάβη υποδομών;

Πολλές φορές κάτω από τα νερά έχουν δημιουργηθεί κενά ή έχει διαλυθεί η άσφαλτος.

Πώς περνάμε με ασφάλεια μέσα από πλημμύρα

• Προχώρησε αργά

• Σε χειροκίνητο αυτοκίνητο, κράτησε το συμπλέκτη ελαφρά πατημένο και δώσε ήπιες στροφές

• Σε αυτόματο, κράτησε ελαφριά επιτάχυνση και έλεγξε την ταχύτητα με το φρένο

• Μην αλλάζεις ταχύτητες κατά τη διέλευση

• Μόλις βγεις από το νερό, δοκίμασε τα φρένα με μικρές πιέσεις

Ο σκοπός είναι να αποτραπεί η εισροή νερού στην εξάτμιση και να διατηρηθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.

Αν σβήσει ο κινητήρας μέσα στο νερό

• Μην επιχειρήσεις να τον επανεκκινήσεις

• Βγες από το αυτοκίνητο με προσοχή

• Μετακινήσου σε ασφαλές σημείο

• Ζήτησε βοήθεια

Η προσπάθεια επανεκκίνησης μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του κινητήρα.

Μετά τη διέλευση από νερό

• Πίεσε απαλά τα φρένα ώστε να στεγνώσουν

• Οδήγησε ήρεμα για μερικά χιλιόμετρα

• Άκου για περίεργους ήχους που μπορεί να φανερώνουν βλάβη

Θυμήσου τους πεζούς

Επιπλέον, η οδική συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς είναι μέρος της ασφάλειας. Η ακούσια ή εσκεμμένη εκτόξευση νερού πάνω τους μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, αλλά και σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ανακεφαλαίωση: Βασικές συμβουλές ασφαλείας

• Συντήρησε σωστά το αυτοκίνητό σου

• Μείωσε ταχύτητα στη βροχή

• Χρησιμοποίησε τα φώτα όταν βρέχει

• Αύξησε απόσταση ασφαλείας

• Απέφυγε βαθιά νερά, εκτός αν είσαι βέβαιος για το βάθος

• Αν έχεις αμφιβολία, γύρισε πίσω — ποτέ δεν αξίζει το ρίσκο

Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί επιπλέον προσοχή, χρόνο και κρίση. Όσο κι αν βιαζόμαστε, μια υπερεκτίμηση οδηγικών δεξιοτήτων ή οχηματικών δυνατοτήτων μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι πάντα αυτή που αποφεύγει τον κίνδυνο, όχι εκείνη που τον δοκιμάζει