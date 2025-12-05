Κακοκαιρία Byron: Πού είναι κλειστά τα σχολεία - Τι ισχύει για εργαζομένους, ταξί και delivery

Το καιρικό σύστημα Byron αναμένεται να πλήξει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ελλάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» τις επόμενες ώρες, εκτός από την Αττική που αναμένονται ξανά μεγάλες ποσότητες βροχής, περιλαμβάνουν:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία, κυρίως τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, και τις Σποράδες

Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

Κυκλάδες και Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, μέχρι τις πρωινές ώρες

Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα σε περιοχές όπως Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, στις Σποράδες, στην Αττική, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, περιοριζόμενα κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Κλειστά σχολεία σε Αττική και άλλες περιοχές

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε τουλάχιστον 11 ακόμα δήμους στην χώρα.

Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

Συστάσεις για τηλεργασία, τι θα γίνει με τα ντελίβερι

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εν όψει της κακοκαιρίας «Byron», το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε με βάση την κείμενη νομοθεσία να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ), να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Οδηγία και για τους δημόσιους υπάλληλους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στη χώρα.

«Οσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως», αναφέρει το υπουργείο το οποίο επικαλείται μάλιστα τη σχετική διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που αναφέρει ότι «σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Την ίδια ώρα συνιστάται στους υπαλλήλους «να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη».

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά υπαλλήλους «τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.».

Κανονικά τα ταξί στην Αττική

Επίσης, δεν θα συνεχιστεί και σήμερα η απεργία των ταξί στο Λεκανοπέδιο Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή.

Εκκλήσεις για περιορισμό μετακινήσεων

Η Πολιτική Προστασία και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους.

Σε ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκε:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, καθώς και οι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών.

Ετοιμότητα έχει τεθεί επίσης για Δασική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΑΒ και τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων.

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο υπουργός τόνισε ότι από χθες το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έχει ειδοποιήσει όλους τους φορείς, δήμους και περιφέρειες ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Δείτε live πώς κινείται η κακοκαιρία: