«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»: Πού αναμένονται καταιγίδες, πότε φτιάχνει ο καιρός στην Αττική

Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με την κακοκαιρία «Βύρων», προειδοποιεί με νέα του ανάρτηση ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην οποία σημειώνει τις περιοχές της χώρας όπου χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι και μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να επηρεάσει επτά περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το πρωί του Σαββάτου, στην Πιερία, την Ημαθία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Φθιώτιδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Τσατραφύλλια τα φαινόμενα θα συνοδεύονται στο Αιγαίο από θυελλώδεις ανέμους. Η κακοκαιρία από το μεσημέρι του Σαββάτου θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«"Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει..."

Καλημέρα!

Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:

ΠΙΕΡΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Παραλλήλα σήμερα φυσούν θυελλωδείς άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

Ο "Βύρων" από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει».