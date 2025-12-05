Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 800 χιλιόμετρα το μέτωπο των καταιγίδων - Έκκληση για προσοχή

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Χαρακτηριστική της έκτασης της κακοκαιρίας είναι η ανάρτηση της σελίδας Forecast Weather Greece, σύμφωνα με την οποία το μέτωπο των καταιγίδων λίγο πριν τις 8 το πρωί εκτεινόταν σε ένα μήκος 800 χλμ. κάνοντας παράλληλα έκκληση για «μεγάλη προσοχή στα Δωδεκάνησα το ανατολικό Αιγαίο, ανατολική Θεσσαλία, Πιερία, Εύβοια, Στερεά, Αττική μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες».

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, η ζώνη της κακοκαιρίας έχει μετατοπιστεί και πλέον επηρεάζει κυρίως το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, ο κ. Κολυδάς αναφέρει: «Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές , ενω η ζώνη των περισοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστει κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα. Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.