Εικόνες καταστροφής στη Νέα Πέραμο, πλημμύρισαν τα πάντα - Εγκλωβίστηκαν έγκυος και ηλικιωμένη

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε και το μέγεθος της καταστροφής στη Νέα Πέραμο, η οποία χτυπήθηκε αλύπητα από την κακοκαιρία Byron. Σπίτια πλημμύρισαν, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής να πέσει η στάθμη του νερού προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να βγουν από τις κατοικίες τους.



Η στάθμη του νερού φτάνει μέχρι το γόνατο, αυλές σπιτιών έχουν μετατραπεί σε πισίνες, ενώ το κοιμητήριο της πόλης έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, με το νερό να φτάνει στο 1 μέτρο.



Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στο ΕΡΤnews τη δραματική επικοινωνία που είχε με γειτόνισσά του τις πρώτες πρωινές ώρες: «Όλα τα φρεάτια είναι κλειστά, ο ξάδελφός μου βασανίζεται να τα ανοίξει για να φύγει το νερό. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 3 τα ξημερώματα για να μου πει ότι πλημμυρίσαμε», λέει ο κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αποκάλυψε ότι σε διπλανά σπίτια βρίσκεται μια ηλικιωμένη γυναίκα και μία έγκυος συγγενής του, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν.



Οι εικόνες καταγράφηκαν σε απόσταση 100 μέτρων κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών - Κορίνθου, την ώρα που παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο.



Το νερό μπήκε στα θερμοκήπια, κατέστρεψε κόπους ολόκληρης ζωής. «Το νερό εγκλωβίζεται, ίσως δεν έχουν κάνει σωστά τα φρεάτια ώστε να αδειάζουν στη θάλασσα», δηλώνει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δείχνοντας και το σπίτι του που αυτήν τη φορά δεν πλημμύρισε, αλλά το 2017 είχε υποστεί ζημιές.