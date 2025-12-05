Συναγερμός στην Ελευσίνα: Φόβος για υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου - Μπαράζ από 112 στους κατοίκους

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Ελευσίνας και οι γύρω περιοχές, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που έφερε η κακοκαιρία Byron, έχουν προκαλέσει ανησυχία για τη στάθμη του Σαρανταπόταμου.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ανάγκης «112», στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για πιθανή υπερχείλιση του ποταμού.

Σε αγωνία οι κάτοικοι

Στιγμές μεγάλης αγωνίας ζουν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς οι πλημμύρες από την κακοκαιρία «ξυπνούν» άσχημες αναμνήσεις από το 1998 όταν και ο Σαρανταπόταμος είχε υπερχειλίσει με αποτέλεσμα να «πνίξει» την περιοχή. Μάλιστα, οι ίδιοι μαρτυρούν ότι το βράδυ έμειναν ξάγρυπνοι λόγω της ανησυχίας τους μην πλημμυρίσει ξανά το ποτάμι.

«Όταν έγινε το σπάσιμο και πλημμυρίσαμε, έγινε από πάνω και έπιασε όλη την περιοχή. Δε βοηθούσε κανένας. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει. Μας ήρθε 112 για τον Σαρανταπόταμο. Το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε, φοβόμαστε», λένε κάτοικοι της περιοχής.

«Είχαμε πλημμύρες το '98, είχε μπει μέσα στο σπίτι. Κάθε φορά που γίνεται αυτό είμαστε επί ποδός, δεν έχει γίνει κάτι από τότε. Τώρα το νερό είναι μόνο στον εξωτερικό χώρο, αλλά είναι οριακά. Αν συνεχιστεί με αυτό τον ρυθμό θα μπει πάλι, το οποίο καταλαβαίνετε τι αποτελέσματα έχει», αναφέρει άλλη κάτοικος για τις παλαιότερες καταστροφές που είχαν ζήσει στην περιοχή, όταν είχε πλημμυρίσει ξανά ο Σαρανταπόταμος.

«Το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Ήμουν στην πόρτα (σ.σ. του σπιτιού) και πήγαινα μέχρι το ποτάμι και έβλεπα. Σε κάθε κακοκαιρία δεν κλείνουμε μάτι ούτε εμείς ούτε τα παιδιά. Αγχωνόμαστε, πηαγινοερχόμαστε», συνεχίζει.

Το μήνυμα του «112» και η ζώνη κινδύνου

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας και της Μάνδρας, καλούσε τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση εστιάζει κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις όχθες του Σαρανταπόταμου, ενός ποταμού που έχει συνδεθεί στο παρελθόν με καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, με πιο πρόσφατο και τραγικό παράδειγμα την πλημμύρα της Μάνδρας.

Flash.gr /Γιάννης Κέμμος

Flash.gr /Γιάννης Κέμμος

Επιφυλακή των Αρχών

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, παρακολουθώντας στενά τη στάθμη του ποταμού.

Προληπτικές ενέργειες: Μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων έχουν αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία, έτοιμα να επέμβουν για την απομάκρυνση φερτών υλών ή τη δημιουργία αναχωμάτων, αν κριθεί απαραίτητο.

Ετοιμότητα οχημάτων: Μονάδες της Πυροσβεστικής με αντλητικά μηχανήματα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, κυρίως σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, για την περίπτωση που χρειαστούν αντλήσεις υδάτων από υπόγεια ή κατοικίες.



Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζήτησαν από τους κατοίκους να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας της Πολιτικής Προστασίας:



«Καλούμε τους κατοίκους, ειδικά εκείνους που διαμένουν σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κοντά στον ποταμό, να είναι σε επαγρύπνηση. Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο».

Flash.gr /Γιάννης Κέμμος

Flash.gr /Γιάννης Κέμμος

Το ιστορικό πρόβλημα του Σαρανταπόταμου



Ο Σαρανταπόταμος, παρά τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένα ευάλωτο σημείο της Δυτικής Αττικής. Οι περιοχές γύρω από την κοίτη του, όπως η Νέα Πέραμος, η Μαγούλα και η Μάνδρα, είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η μεγάλη συγκέντρωση νερού από τις ορεινές περιοχές καταλήγει εκεί.

Η χρήση του «112» υποδηλώνει ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τον κίνδυνο ως υψηλό και επιδιώκουν την άμεση ενημέρωση και προστασία του πληθυσμού, δεδομένης της σοβαρής εμπειρίας του παρελθόντος. Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει κρίσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να μειωθεί η ένταση των καιρικών φαινομένων.