«Έπνιξε» το Κερατσίνι ο Byron: Εγκλωβισμένοι οδηγοί και κάτοικοι επί ποδός - Αυτοψία του flash

Δύσκολες στιγμές έζησαν οι κάτοικοι σε περιοχές του Κερατσινίου μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, όταν οι δρόμοι σε αρκετά σημεία περιμετρικά της Γρηγορίου Λαμπράκη, μετατράπηκαν σε χειμάρρους από το σφοδρό χτύπημα του Byron, με αποτέλεσμα αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους ακόμα και λεωφορεία με επιβάτες να εγκλωβιστούν για ώρες στο σημείο μέχρι το νερό να κατέβει και να μπορέσουν να μετακινηθούν.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρέθηκαν επί τόπου και προσπάθησαν να βοηθήσουν τα οχήματα να απεγκλωβιστούν κάτι που συνέβη μετά από αρκετή ώρα, ενώ τα λεωφορεία αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομή και με αναστροφή να φύγουν από το επικίνδυνο σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής και καταστηματάρχες ήταν όλη τη νύχτα επί ποδός για να ελέγξουν και να προστατέψουν τα αυτοκίνητα, τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.