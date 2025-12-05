Ελλάδα Κακοκαιρία Κερατσίνι

«Έπνιξε» το Κερατσίνι ο Byron: Εγκλωβισμένοι οδηγοί και κάτοικοι επί ποδός - Αυτοψία του flash

Δρόμοι χείμαρροι και κάτοικοι να προσπαθούν να καθαρίσουν τα φρεάτια για να φύγει ο τεράστιος όγκος νερού.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Δύσκολες στιγμές έζησαν οι κάτοικοι σε περιοχές του Κερατσινίου μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, όταν οι δρόμοι σε αρκετά σημεία περιμετρικά της Γρηγορίου Λαμπράκη, μετατράπηκαν σε χειμάρρους από το σφοδρό χτύπημα του Byron, με αποτέλεσμα αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους ακόμα και λεωφορεία με επιβάτες να εγκλωβιστούν για ώρες στο σημείο μέχρι το νερό να κατέβει και να μπορέσουν να μετακινηθούν.












Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρέθηκαν επί τόπου και προσπάθησαν να βοηθήσουν τα οχήματα να απεγκλωβιστούν κάτι που συνέβη μετά από αρκετή ώρα, ενώ τα λεωφορεία αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομή και με αναστροφή να φύγουν από το επικίνδυνο σημείο.




Κάτοικοι της περιοχής και καταστηματάρχες ήταν όλη τη νύχτα επί ποδός για να ελέγξουν και να προστατέψουν τα αυτοκίνητα, τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.



























