Καιρός: Μετά την κακοκαιρία Byron ένας αντικυκλώνας φέρνει «ανάσα ηρεμίας» - Η ανάρτηση Κολυδά

Μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron, η οποία έχει αρχίσει να υποχωρεί, φαίνεται πως ακολουθούν κάποιες ημέρες καιρικής ηρεμίας λόγω ενός αντικυκλώνα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος, ένας αντικυκλώνας έρχεται να «απλώσει» την ομπρέλα του δίνοντας μία ανάσα ηρεμίας μετά την ισχυρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΜΕΤΑ ΤΟΝ “BYRON” TI ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ .

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή, απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Μάλιστα, όσον αφορά την Αττική, το πέρασμά της ήταν σαρωτικό σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα καθώς προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και σπίτια να πλημμυρίζουν.