Ο Ωμέγα Εμποδιστής ξανάρχεται, Χριστούγεννα και όχι «Πασχούγεννα» - Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί

Αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες θα μας χαρίσει ο Ωμέγα Εμποδιστής που έρχεται μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, όπως τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Φέτος πάντως θα κάνουμε Χριστούγεννα και όχι «Πασχούγεννα», σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, που αναφέρει σε ανάρτησή του, ότι ο καιρός τις γιορτινές ημέρες θα είναι αντίστοιχος της εποχής.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο "ΩΜΕΓΑ" ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Οπότε ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

Ακολουθεί χάρτης από το προγνωστικό μας σύστημα στον οποίο απεικονίζεται ο τύπος εμποδισμού ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που περιγράψαμε παραπάνω».