«Ήπιο φθινόπωρο, παρά βαρύς χειμώνας» τα Χριστούγεννα - Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Περισσότερο φθινοπωρινό, παρά χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.



Αναλύοντας τα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα, ο γνωστός μετεωρολόγος καταλήγει ότι η θερμοκρασία αναμένεται να είναι από 1,5 έως 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την Ελλάδα.



Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια:



«Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα...



Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10-15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.



Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά "φυσιολογικές", αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.



Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά "βαθύ" χειμώνα.



Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες "ανάσες", αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Έρχεται ο «Ωμέγα Εμποδιστής»

Στο μεταξύ, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» έρχεται να βάλει τέλος στις βροχές και τις καταιγίδες, καθώς φέρνει μια ηρεμία που θα χαρακτηρίζει τον καιρό όλης της εβδομάδας.



Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» έρχεται να φέρει καιρική ηρεμία: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί».

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα



Παράλληλα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα σημειώνοντας: «Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».



Τέλος, προσθέτει: «Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο».