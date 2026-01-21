Νέο μήνυμα από το 112: Προειδοποίηση για τους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος

Ακόμη μία φορά τις τελευταίες ώρες ήχησε μήνυμα από το 112 για την σφοδρή κακοκαιρία. Αφορά προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρονται τα εξής: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».