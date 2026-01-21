Breaking news icon BREAKING
Νέο μήνυμα από το 112: Προειδοποίηση για τους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται από την Πολιτική Προστασία.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ακόμη μία φορά τις τελευταίες ώρες ήχησε μήνυμα από το 112 για την σφοδρή κακοκαιρία. Αφορά προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρονται τα εξής: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

