Γιατί το «112» χτύπησε και στα POS – Τι απαντά το υπουργείο για τις ειδοποιήσεις

Δεν ήταν χάκερ, ούτε τεχνικό φιάσκο. Οι ειδοποιήσεις του 112 που «έσκασαν» σε τερματικά POS τις τελευταίες ώρες ήταν απολύτως αναμενόμενες, σύμφωνα με διευκρινίσεις από κύκλους του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πλέον POS νέας γενιάς που δεν είναι απλές ταμειακές συσκευές. Πρόκειται για τερματικά που λειτουργούν με Android και διαθέτουν δυνατότητες κινητού τηλεφώνου.

Όταν αυτά τα POS είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το δίκτυο τα «βλέπει» ακριβώς όπως ένα Smartphone . Και εδώ μπαίνει το Cell Broadcast: το σύστημα αποστέλλει μηνύματα σε όλες τις συσκευές που βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένη κυψέλη, χωρίς να ξεχωρίζει αν πρόκειται για κινητό ή POS.

Δεν υπάρχει δυσλειτουργία

Το υπουργείο διευκρινίζει πως η λήψη μηνυμάτων 112 μέσω Cell Broadcast σε τέτοιες συσκευές δεν αποτελεί σφάλμα, ούτε τεχνική αστοχία του συστήματος. Αντιθέτως, θεωρείται κανονική λειτουργία για κάθε Android συσκευή με σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επί της ουσίας το 112 κάνει σωστά τη δουλειά του. Το POS απλώς… άκουσε το μήνυμα.

Τι καλούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις

Για όσους επαγγελματίες δεν θέλουν το POS να λειτουργεί σαν «κινητό συναγερμού», η λύση δεν βρίσκεται στο 112 αλλά στους κατασκευαστές των συσκευών.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή του POS ώστε να λάβουν οδηγίες για:

ρυθμίσεις συστήματος,

αναβάθμιση λογισμικού (firmware),

ή, όπου είναι εφικτό, απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast.

Το 112 δεν «μπέρδεψε» τα POS. Η τεχνολογία προχώρησε, οι συσκευές έγιναν πιο «έξυπνες» και το σύστημα πολιτικής προστασίας έκανε αυτό που έχει σχεδιαστεί να κάνει: να ενημερώνει ό,τι είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα ακόμη σημάδι ότι τα POS δεν είναι πια απλές μηχανές πληρωμών, είναι κανονικές μικρές συσκευές κινητής τηλεφωνίας.