Μήνυμα του 112 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για περιορισμό των μετακινήσεων

Εστάλη σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Φωτο αρχείου: Intime News
Μήνυμα του 112 εστάλη σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) και καλώντας για περιορισμό των μετακινήσεων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

