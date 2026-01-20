Προειδοποίηση 112: Έρχεται κακοκαιρία σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία

Μήνυμα προειδοποίησης από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Κορινθίας το βράδυ της Τρίτης (20/01), ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τις περιοχές αύριο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις μόνο στις απολύτως απαραίτητες.